I pm di Bergamo chiedono 6 anni e 8 mesi per Bazoli nel processo su Ubi Banca

Leggi su panorama

(Di martedì 4 maggio 2021) A tre settimane dalla fusione tra Ubicon Intesasanpaolo daarriva quella che sembra davvero essere una macchia enorme e forse indelebile su questa vicenda e sul sistemario nazionale.Il Pm di, Paolo Mandurino, ha infatti chiesto di condannare a 6ed 8l'ex Presidente di Intesa Sanpaolo, Giov, per i reati di ostacolo all'autorità di vigilanza e illecita influenza in assemblea. Non solo. La Procura ha chiesto anche la condanna a 5di reclusione, per gli stessi reati, all'ex consigliere delegato di Ubi, Victor Massiah, 5e 10per l'ex presidente del consiglio di gestione, Emilio Zanetti, e per Andrea Moltrasio, ex presidente del consiglio di ...