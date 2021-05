Green pass, Draghi: “In Italia dalla seconda metà di maggio” (Di martedì 4 maggio 2021) “Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell’attesa, il governo Italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore già a partire dalla seconda metà di maggio”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo.ù “Grazie al pass, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena – ha ricordato il presidente del Consiglio – a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza. A partiredi giugno sarà pronto ileuropeo. Nell’attesa, il governono ha introdotto unverde nazionale, che entrerà in vigore già a partiredi”. Così il premier Mario, intervenendo alla conferenza stampa sull’esito della riunione ministeriale del G20 Turismo.ù “Grazie al, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena – ha ricordato il presidente del Consiglio – a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un ...

