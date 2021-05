Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: “Cosa hai fatto oltre al GF Vip?” (Di martedì 4 maggio 2021) Tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi è esploso un furioso botta e risposta durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Gilles Rocca è stato il concorrente eliminato durante la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma poco prima di lasciare il reality show l’attore si è trovato a fare i conti con l’opinionista Tommaso Zorzi, che ha commentato le sue ultime settimane di permanenza all’Isola. Tra i due è immediatamente esploso un diverbio che avrebbe rischiato di degenerare in una vera e propria lite se Ilary Blasi non si fosse messa in mezzo per interromperlo. “Non parlare del mio Grande Fratello, parla della tua Isola!”, ha intimato Zorzi quando Rocca ha menzionato la sua recente vittoria al ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 4 maggio 2021) Traè esploso un furioso botta e risposta durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi.è stato il concorrente eliminato durante la 14esima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, ma poco prima di lasciare il reality show l’attore si è trovato a fare i conti con l’opinionista, che ha commentato le sue ultime settimane di permanenza all’Isola. Tra i due è immediatamente esploso un diverbio che avrebbe rischiato di degenerare in una vera e propria lite se Ilary Blasi non si fosse messa in mezzo per interromperlo. “Non parlare del mio Grande Fratello, parla della tua Isola!”, ha intimatoquandoha menzionato la sua recente vittoria al ...

