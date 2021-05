Future USA negativi aspettando Opening Bell (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento dei Future USA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in negativo, dopo la seduta positiva di ieri (per Dow Jones e S&P 500). I Future sugli indici azionari puntano al ribasso, dopo un buon inizio del mese di maggio, alimentato da un rally delle azioni legato alla riapertura dell’economia. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,40% a 33.872 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,53% a 4.163 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando una perdita dello 0,82% a 13.676 punti. Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, Pfizer, CVS Health, KKR e Apollo Global Management sono positive, Under Armour è negativa. Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L’andamento deiUSA indica che la seduta odierna del mercato americano aprirà in negativo, dopo la seduta positiva di ieri (per Dow Jones e S&P 500). Isugli indici azionari puntano al ribasso, dopo un buon inizio del mese di maggio, alimentato da un rally delle azioni legato alla riapertura dell’economia. Il contratto sul Dow Jones è in ribasso dello 0,40% a 33.872 punti, mentre quello sullo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,53% a 4.163 punti. Il derivato sul Nasdaq è invece il peggiore, registrando una perdita dello 0,82% a 13.676 punti. Tra le società che hanno annunciato i risultati trimestrali, Pfizer, CVS Health, KKR e Apollo Global Management sono positive, Under Armour è negativa.

