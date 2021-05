Formula 1, Brown: “Vorrei un calendario con 20 gare fisse e 5 a rotazione” (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime stagioni il calendario di Formula 1 è diventato sempre più fitto, tanto da rendere molto complicato l’inserimento di nuovi Gran Premi o il ritorno su alcuni storici tracciati. Il CEO di McLaren Racing, Zak Brown, secondo quanto riportato da ‘Racer.com’, la soluzione ideale potrebbe essere l’organizzazione di un calendario a rotazione: “Per la Formula 1 è vitale mantenere le sue radici europee, e le sue tradizioni. L’impatto della pandemia è stato duro, ma dal punto di vista del calendario rivoluzionato c’è stato un riscontro positivo da parte dei tifosi. Bisogna ovviamente guardare alle opportunità che arrivano da altri continenti, in particolare in Asia e nelle Americhe, ma limitando in un certo senso i weekend nei quali competervi”. “L’intensità di un ... Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime stagioni ildi1 è diventato sempre più fitto, tanto da rendere molto complicato l’inserimento di nuovi Gran Premi o il ritorno su alcuni storici tracciati. Il CEO di McLaren Racing, Zak, secondo quanto riportato da ‘Racer.com’, la soluzione ideale potrebbe essere l’organizzazione di un: “Per la1 è vitale mantenere le sue radici europee, e le sue tradizioni. L’impatto della pandemia è stato duro, ma dal punto di vista delrivoluzionato c’è stato un riscontro positivo da parte dei tifosi. Bisogna ovviamente guardare alle opportunità che arrivano da altri continenti, in particolare in Asia e nelle Americhe, ma limitando in un certo senso i weekend nei quali competervi”. “L’intensità di un ...

