Firenze | riapre la galleria degli Uffizi

(Di martedì 4 maggio 2021) Riaprirà domani mattina alle 8,15 adopo l’ultima chiusura durata oltre due mesi, la, che torna al pubblico con molte novità. Fra queste capolavori di Daniele da Volterra, Rosso Fiorentino, Bartolomeo Passerotti. Opere di tanti altri maestri, mai esposti in maniera permanente e che saranno adesso protagonisti. Insieme ad Andrea del Sarto, Parmigianino, Pontormo, Sebastiano del Piombo nell’allestimento di tredici nuove sale dedicate ai grandi della pittura fiorentina, emiliana e romana del Cinquecento. “Tutti noi– ha detto il direttore Eike Schmidt – abbiamo preparato con cura la riapertura che possiamo definire trionfale, e che sorprenderà il pubblico con una serie di capolavori finora mai visti ed altri ben noti ma esposti in modo da ...

La Nazione

Dopo 14 lunghi mesi, la sala dello Stensenal pubblico. Da giovedì 6 maggio si riaccenderà lo schermo e, soprattutto, l'amore per il ... Apriremo quindi anche in orari insoliti per, ...... Tora Wallander (1991, Svezia)."Finalmente anche Manifattura Tabacchial pubblico e, al ... La mostra Resisting the Trouble rinnova l'impegno a contribuire alla vita culturale di, che ha ...Firenze, 4 maggio 2021 - Riapre al pubblico dopo 14 lunghi mesi la sala dello Stensen di Firenze. Da giovedì 6 maggio si riaccenderà lo schermo e, soprattutto, l'amore per il grande cinema che ci unis ..."C'è grande sete di cultura, per oggi abbiamo 725 prenotazioni. Al giardino di Boboli tra sabato e domenica ci sono stati 4000 visitatori" ...