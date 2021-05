Euro 2020, autorizzate 26 convocazioni invece di 23 (Di martedì 4 maggio 2021) Si avvicina sempre di più l’inizio dell’Europeo, la competizione si preannuncia ricca di spettacolo. L’Italia è una sicura candidata alla vittoria, il Ct Roberto Mancini ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Nel frattempo il Comitato esecutivo della UEFA ha autorizzato le squadre a convocare 26 calciatori invece dei consueti 23 con l’intenzione di far fronte ai rischi di contaminazione e quarantena da Covid-19. La richiesta era arrivata anche da Roberto Mancini. Secondo quanto specificato dalla UEFA, sul referto di ogni partita dovranno comparire solo 23 giocatori “per ogni incontro”, la lista potrà essere modificata durante il torneo con i tre calciatori in più. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Si avvicina sempre di più l’inizio dell’peo, la competizione si preannuncia ricca di spettacolo. L’Italia è una sicura candidata alla vittoria, il Ct Roberto Mancini ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Nel frattempo il Comitato esecutivo della UEFA ha autorizzato le squadre a convocare 26 calciatoridei consueti 23 con l’intenzione di far fronte ai rischi di contaminazione e quarantena da Covid-19. La richiesta era arrivata anche da Roberto Mancini. Secondo quanto specificato dalla UEFA, sul referto di ogni partita dovranno comparire solo 23 giocatori “per ogni incontro”, la lista potrà essere modificata durante il torneo con i tre calciatori in più. L'articolo CalcioWeb.

