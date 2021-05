Dubai, ecco una tempesta di sabbia di incredibile forza. Video Meteo (Di martedì 4 maggio 2021) https://vimeo.com/545063432 Di certo Dubai non è una località dove le condizioni Meteo sono ideali per vivere tutto l’anno, infatti durante il semestre caldo la temperatura sale tutti i giorni oltre i 40°C, e non di rado il calore è associato a tassi di umidità altissimi, che determinano temperature percepite di oltre il 50°C. La città, che è tra le più moderne del nostro Pianeta, sorge in un’area costiera del deserto, e da queste parti non sono rare le tempeste di sabbia, innescate anche dalle forti differenze di temperatura tra la terraferma ed il mare. Qualche giorno fa, una tempesta di sabbia di inaudita violenza ha interessato Dubai creando disagi per la riduzione fortissima della visibilità. Oltretutto il pulviscolo associato la tempesta di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021) https://vimeo.com/545063432 Di certonon è una località dove le condizionisono ideali per vivere tutto l’anno, infatti durante il semestre caldo la temperatura sale tutti i giorni oltre i 40°C, e non di rado il calore è associato a tassi di umidità altissimi, che determinano temperature percepite di oltre il 50°C. La città, che è tra le più moderne del nostro Pianeta, sorge in un’area costiera del deserto, e da queste parti non sono rare le tempeste di, innescate anche dalle forti differenze di temperatura tra la terraferma ed il mare. Qualche giorno fa, unadidi inaudita violenza ha interessatocreando disagi per la riduzione fortissima della visibilità. Oltretutto il pulviscolo associato ladi ...

