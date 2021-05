Decreto Sostegni: ecco tutte le novità (Di martedì 4 maggio 2021) La commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze nella notte ha dato il via libera al Decreto Sostegni. Il provvedimento, che scade il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura. Stop prima rata Imu con calo 30% fatturato Chi ha una attività in perdita non dovrà pagare la prima rata dell’Imu: le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento riformulato che prevede per chi ha cali di fatturato del 30% rispetto al 2019 l’esonero dal pagamento della rata Imu di giugno. La perdita di gettito è di 216 milioni (di cui 73,5 milioni a carico dello Stato e 142,5 milioni da risarcire ai Comuni). Ok a rinvio scadenze a professionisti col Covid Via libera alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19. Il testo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) La commissione congiunta del Senato Bilancio e Finanze nella notte ha dato il via libera al. Il provvedimento, che scade il 21 maggio, è ora atteso in Aula al Senato per la prima lettura. Stop prima rata Imu con calo 30% fatturato Chi ha una attività in perdita non dovrà pagare la prima rata dell’Imu: le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato un emendamento riformulato che prevede per chi ha cali di fatturato del 30% rispetto al 2019 l’esonero dal pagamento della rata Imu di giugno. La perdita di gettito è di 216 milioni (di cui 73,5 milioni a carico dello Stato e 142,5 milioni da risarcire ai Comuni). Ok a rinvio scadenze a professionisti col Covid Via libera alla sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti in capo al libero professionista che contrae il Covid-19. Il testo ...

