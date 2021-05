Covid Lazio, oggi 803 contagi e 36 morti. A Roma 400 casi (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 803 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 maggio nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 36 decessi. I casi a Roma città sono a quota 400. Nel dettaglio, oggi nel Lazio “su oltre 15mila tamponi (+4.660) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 803 casi positivi (+142), 36 i decessi (+14) e +2.245 i guariti. Aumentano i casi, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. I casi a Roma città sono a quota 400” riferisce l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 803 i nuovida coronavirus4 maggio nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 36 decessi. Icittà sono a quota 400. Nel dettaglio,nel“su oltre 15mila tamponi (+4.660) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 40mila test, si registrano 803positivi (+142), 36 i decessi (+14) e +2.245 i guariti. Aumentano i, i decessi e i ricoveri, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 5%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 2%. Icittà sono a quota 400” riferisce l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione...

