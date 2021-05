Covid, al via vaccinazione nelle isole minori (Di martedì 4 maggio 2021) Partirà il 6 maggio, la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia annunciata, durante una conferenza stampa, dal presidente della Regione Nello Musumeci. Dalle ore 20 di giovedì sarà possibile, dunque, per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettuare la prenotazione per la vaccinazione sulla piattaforma nazionale. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 4 maggio 2021) Partirà il 6 maggio, la nuova fase della campagna vaccinale in Sicilia annunciata, durante una conferenza stampa, dal presidente della Regione Nello Musumeci. Dalle ore 20 di giovedì sarà possibile, dunque, per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, effettuare la prenotazione per lasulla piattaforma nazionale. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

enpaonlus : Covid: a Madrid la prima corrida dall'inizio della pandemia. Ingresso consentito a 6.000 spettatori… - enpaonlus : Covid in Spagna, a Pamplona annullata anche quest’anno la corsa dei tori - La7tv : #piazzapulita L'intervista di Corrado Formigli a @Valerio_Scanu: 'Il Covid ha portato via mio padre. Prima non avev… - maitre_a_panZer : RT @bull43may: Dopo il Covid. La radicalizzazione degli ultimi - annalisapanello : RT @5stecche: #Reportrai3 parlateci del prestito di 25 mila euro..a rousseau ..in quanto .pare abbiano subito danni come associazione… -