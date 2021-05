Caso Fedez, Rampini: «Sinistra è partito delle star milionarie, non è più credibile» (Video) (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Nel dibattito pubblico continua a tenere banco il Caso Fedez (e già questo la dice lunga sul livello del dibattito politico italiano). Sia come sia, sulla vicenda è intervenuto anche Federico Rampini, che però ha ampliato il discorso, non perdendo troppo tempo sulla misera persona di Federico Lucia, in arte Fedez. Anche perché, durante Quarta Repubblica, Nicola Porro aveva esplicitamente chiesto ai suoi ospiti di valutare lo status del rapper come «nuovo eroe della Sinistra». E Rampini non perde tempo, inserendo Fedez in una tendenza più generale: «Io sono molto perplesso su quella deriva, visibile negli Usa come in Italia, che porta la Sinistra a diventare il partito delle celebrity, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Nel dibattito pubblico continua a tenere banco il(e già questo la dice lunga sul livello del dibattito politico italiano). Sia come sia, sulla vicenda è intervenuto anche Federico, che però ha ampliato il discorso, non perdendo troppo tempo sulla misera persona di Federico Lucia, in arte. Anche perché, durante Quarta Repubblica, Nicola Porro aveva esplicitamente chiesto ai suoi ospiti di valutare lo status del rapper come «nuovo eroe della». Enon perde tempo, inserendoin una tendenza più generale: «Io sono molto perplesso su quella deriva, visibile negli Usa come in Italia, che porta laa diventare ilcelebrity, il ...

petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - reportrai3 : Ranucci: 'L'amarezza più grande è prendere atto che queste note vengono proprio dalle stesse persone che in queste… - CottarelliCPI : Caso Fedez: sono anni che la RAI va riformata. Se si vuole mantenere il servizio pubblico, serve una RAI davvero in… - CarlalbertoMar2 : RT @mariogiordano5: Per il caso #Fedez basteranno due parole. I veri problemi sono altri. Per esempio: i soldi. Gli italiani sono in bollet… - dok2172 : RT @mariogiordano5: Per il caso #Fedez basteranno due parole. I veri problemi sono altri. Per esempio: i soldi. Gli italiani sono in bollet… -