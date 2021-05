Biancaneve, è polemica per attrazione a Disneyland: bacio del principe non consensuale (Di martedì 4 maggio 2021) Disneyland ha rinnovato il parco dopo la chiusura dovuta alla pandemia e ha pensato di ripristinare delle attrazioni più vecchie, come quella di Biancaneve, la Snow White’s Scary Adventure, ovviamente rinnovata di tutto punto. Quello che i gestori del parco divertimenti non hanno tenuto in considerazione è la ventata di polemiche che sono partite a raffica. Perché? Nella prima versione della giostra, il giro si concludeva con la morte della strega. Nella seconda versione, i gestori hanno deciso di mettere il bacio del principe a Biancaneve addormentata, per evitare la scena di violenza e le relative polemiche. Invece, si è scatenato il putiferio perché il bacio di Biancaneve non è consensuale, in quanto addormentata, quindi è una forma di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 4 maggio 2021)ha rinnovato il parco dopo la chiusura dovuta alla pandemia e ha pensato di ripristinare delle attrazioni più vecchie, come quella di, la Snow White’s Scary Adventure, ovviamente rinnovata di tutto punto. Quello che i gestori del parco divertimenti non hanno tenuto in considerazione è la ventata di polemiche che sono partite a raffica. Perché? Nella prima versione della giostra, il giro si concludeva con la morte della strega. Nella seconda versione, i gestori hanno deciso di mettere ildeladdormentata, per evitare la scena di violenza e le relative polemiche. Invece, si è scatenato il putiferio perché ildinon è, in quanto addormentata, quindi è una forma di ...

