Audrey Hepburn, l’eterna diva dal sofisticato talento (Di martedì 4 maggio 2021) Sofisticata, elegante, iconica. Vinse l’Oscar come miglior attrice alla sua prima interpretazione cinematografica e da quel momento molti importanti registi si inchinarono di fronte ad una composta, ma eccezionale bravura. Oggi si celebra l’anniversario della nascita di Audrey Hepburn, regina indiscussa del cinema degli anni ‘50 e ‘60 e modello che riecheggia di continuo nella memoria collettiva. Grazie al suo talento, prima da ballerina e poi d’attrice, seppe riscattarsi da un momento storico buio, quello governato dal regima nazista, per diventare una delle interpreti più apprezzate di tutti i tempi. Estroversa di fronte alla telecamere, contrariamente a come si definiva nella vita reale. Occhi da cerbiatto, capelli raccolti in un toupet alto e porta sigarette che sfiora le labbra semichiuse: questa l’immagine onnisciente grazie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Sofisticata, elegante, iconica. Vinse l’Oscar come miglior attrice alla sua prima interpretazione cinematografica e da quel momento molti importanti registi si inchinarono di fronte ad una composta, ma eccezionale bravura. Oggi si celebra l’anniversario della nascita di, regina indiscussa del cinema degli anni ‘50 e ‘60 e modello che riecheggia di continuo nella memoria collettiva. Grazie al suo, prima da ballerina e poi d’attrice, seppe riscattarsi da un momento storico buio, quello governato dal regima nazista, per diventare una delle interpreti più apprezzate di tutti i tempi. Estroversa di fronte alla telecamere, contrariamente a come si definiva nella vita reale. Occhi da cerbiatto, capelli raccolti in un toupet alto e porta sigarette che sfiora le labbra semichiuse: questa l’immagine onnisciente grazie ...

