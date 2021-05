Approvati gli emendamenti del dl Sostegni: stop tassa sui tavolini e pagamento del canone Rai (Di martedì 4 maggio 2021) Alcuni emendamenti al dl Sostegni, Approvati in commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato, prevedono una proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione della tassa sull'occupazione del ... Leggi su globalist (Di martedì 4 maggio 2021) Alcunial dlin commissione congiunta Bilancio e Finanze del Senato, prevedono una proroga dal 30 giugno al 31 dicembre dell'esenzione dellasull'occupazione del ...

mariagraziamase : RT @DianaLanciotti: @Libero_official Finalmente gli è scappata la verità: è in atto una sperimentazione di massa sulla nostra pelle: siamo… - AvinoLoredana : RT @muntzer_thomas: L'efficienza di un sistema in cui gli stanziamenti per un investimento a Cassino devono essere approvati a Helsinki. - DianaLanciotti : Finalmente gli è scappata la verità: è in atto una sperimentazione di massa sulla nostra pelle: siamo cavie dell'us… - DianaLanciotti : @Libero_official Finalmente gli è scappata la verità: è in atto una sperimentazione di massa sulla nostra pelle: si… - muntzer_thomas : L'efficienza di un sistema in cui gli stanziamenti per un investimento a Cassino devono essere approvati a Helsinki. -