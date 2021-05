Antonio Ciontoli prima di andare in carcere: “Sentenza ingiusta” (Di martedì 4 maggio 2021) Antonio Ciontoli non era in aula ieri a Roma, per ascoltare la lettura della Sentenza definitiva. Nessuno della famiglia Ciontoli ha parlato fuori dal tribunale con i giornalisti. Ma il signor Ciontoli lo ha fatto al telefono, con Selvaggia Lucarelli. Una breve intervista telefonica rilasciata prima di andare in carcere. Ieri per lui e per i suoi familiari, è stata la prima notte in cella. Antonio e sua moglie Maria si sono costituiti e sono andati in carcere a Civitavecchia. Mentre Martina e Federico, sono stati trasportati nel carcere di Regina Coeli a Roma. Le ultime parole di Antonio Ciontoli prima di andare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 maggio 2021)non era in aula ieri a Roma, per ascoltare la lettura delladefinitiva. Nessuno della famigliaha parlato fuori dal tribunale con i giornalisti. Ma il signorlo ha fatto al telefono, con Selvaggia Lucarelli. Una breve intervista telefonica rilasciatadiin. Ieri per lui e per i suoi familiari, è stata lanotte in cella.e sua moglie Maria si sono costituiti e sono andati ina Civitavecchia. Mentre Martina e Federico, sono stati trasportati neldi Regina Coeli a Roma. Le ultime parole didi...

