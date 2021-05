Addio a Luana d’Orazio giovane mamma morta a 22 anni a causa di un macchinario (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva appena 22 anni, Luana d’Orazio, che la mattina di lunedì 3 maggio ha perso la vita nell’azienda tessile di Montemurlo, vicino Prato, dove lavorava. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che si è trasformato in vera e propria tragedia nel giro di pochissimi istanti. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta incastrata nel macchinario col quale era solita lavorare. Accanto a lei c’era un collega che però, girato di spalle, non si è accorto che la ragazza fosse rimasta incastrata. Nel giro di pochi istanti si è consumata la tragedia sulla quale adesso gli inquirenti stanno indagando. La giovane era appena diventata mamma di una bambina che, almeno stando alle prime indiscrezioni trapelate, stava crescendo da sola. La pagina social della ragazza è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 maggio 2021) Aveva appena 22, che la mattina di lunedì 3 maggio ha perso la vita nell’azienda tessile di Montemurlo, vicino Prato, dove lavorava. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che si è trasformato in vera e propria tragedia nel giro di pochissimi istanti. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta incastrata nelcol quale era solita lavorare. Accanto a lei c’era un collega che però, girato di spalle, non si è accorto che la ragazza fosse rimasta incastrata. Nel giro di pochi istanti si è consumata la tragedia sulla quale adesso gli inquirenti stanno indagando. Laera appena diventatadi una bambina che, almeno stando alle prime indiscrezioni trapelate, stava crescendo da sola. La pagina social della ragazza è ...

