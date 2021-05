4 maggio: sono 95 i nuovi contagi COVID in FV (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.430 tamponi molecolari sono stati rilevati 95 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,77%. sono inoltre 2.356 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 38 casi (1,61%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive sono 33 mentre quelli in altri reparti sono 210. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.720, con la seguente suddivisione territoriale: 793 a Trieste, 1.975 a Udine, 665 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti sono 89.318, i clinicamente guariti 5.495, mentre le persone in isolamento sono a 6.811. Dall’inizio della pandemia ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 maggio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.430 tamponi molecolaristati rilevati 95con una percentuale di positività del 2,77%.inoltre 2.356 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati rilevati 38 casi (1,61%). I decessi registrati3, i ricoveri nelle terapie intensive33 mentre quelli in altri reparti210. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.720, con la seguente suddivisione territoriale: 793 a Trieste, 1.975 a Udine, 665 a Pordenone e 287 a Gorizia. I totalmente guariti89.318, i clinicamente guariti 5.495, mentre le persone in isolamentoa 6.811. Dall’inizio della pandemia ...

