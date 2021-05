Vivere l’estate sotto il segno della raffinatezza (Di lunedì 3 maggio 2021) Dare nuova luce agli ambienti di casa con jacquard eleganti, dettagli ricercati, o ricami intricati; portare con sé i profumi dei limoni di Amalfi o i tramonti mozzafiato della costiera sorrentina. Tutto questo e molto di più, è racchiuso nella nuova collezione primavera/estate 2021 del marchio italiano di lusso Frette, che dal 1860 trasforma la casa in un vero santuario del comfort, tra lusso e creatività, sotto il segno dell’eccellenza artigianale. L’ultima collezione, completa di prodotti per il bagno, loungewear e biancheria da letto, è realizzata a mano con esclusivi materiali naturali, che attingono dal savoir fair senza tempo di Frette, portando freschezza e atmosfere avvolgenti, nei diversi ambienti domestici. Lasciatevi trasportare dai colori e dalle fantasie che s’ispirano alle scene iconiche dell’estate ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 maggio 2021) Dare nuova luce agli ambienti di casa con jacquard eleganti, dettagli ricercati, o ricami intricati; portare con sé i profumi dei limoni di Amalfi o i tramonti mozzafiatocostiera sorrentina. Tutto questo e molto di più, è racchiuso nella nuova collezione primavera/estate 2021 del marchio italiano di lusso Frette, che dal 1860 trasforma la casa in un vero santuario del comfort, tra lusso e creatività,ildell’eccellenza artigianale. L’ultima collezione, completa di prodotti per il bagno, loungewear e biancheria da letto, è realizzata a mano con esclusivi materiali naturali, che attingono dal savoir fair senza tempo di Frette, portando freschezza e atmosfere avvolgenti, nei diversi ambienti domestici. Lasciatevi trasportare dai colori e dalle fantasie che s’ispirano alle scene iconiche del...

