Viaggi aerei, come cambieranno per la pandemia (Di lunedì 3 maggio 2021) I Viaggi aerei non saranno più come prima: il Covid-19 modificherà profondamente anche il nostro modo di volare e costringerà le compagnie a seguire nuovi trend. Lo racconta Back to the future? Airline sector poised for change post-COVID-19, studio della società di consulenza McKinsey, che ha analizzato le conseguenze a lungo termine della pandemia sull'aviazione delineando quindi gli scenari futuri: dopo un annus horribilis (il settore ha guadagnato appena 328 miliardi nel 2020, vale a dire la metà dell'anno prima) dovrà ancora rimboccarsi le maniche affrontando profondi cambiamenti. Non si tratta semplicemente di ritocchi nelle procedure dei Viaggi aerei (come la digitalizzazione che a breve riguarderà anche i passaporti sanitari), piuttosto di mutamenti profondi del ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Inon saranno piùprima: il Covid-19 modificherà profondamente anche il nostro modo di volare e costringerà le compagnie a seguire nuovi trend. Lo racconta Back to the future? Airline sector poised for change post-COVID-19, studio della società di consulenza McKinsey, che ha analizzato le conseguenze a lungo termine dellasull'aviazione delineando quindi gli scenari futuri: dopo un annus horribilis (il settore ha guadagnato appena 328 miliardi nel 2020, vale a dire la metà dell'anno prima) dovrà ancora rimboccarsi le maniche affrontando profondi cambiamenti. Non si tratta semplicemente di ritocchi nelle procedure deila digitalizzazione che a breve riguarderà anche i passaporti sanitari), piuttosto di mutamenti profondi del ...

Ultime Notizie dalla rete : Viaggi aerei Il Covid nel mondo: chi sta vincendo la battaglia contro il virus e chi no ...diano protezione contro la variante e per questo Israele dovrebbe mettere al bando i viaggi verso ... aerei, autobus, treni . Entrato in vigore lo scorso febbraio, sarebbe dovuto scadere l'11 maggio ma ...

Variante indiana, attesi tre voli da Nuova Delhi: 'Bloccate quegli aerei' Fatto sta che il governo, la Regione e la Protezione Civile stanno usando tutta la loro moral suasion per annullare questi viaggi, con la Farnesina che poi gestirà in proprio il rientro degli ...

Turismo, al via i viaggi aerei covid-free Rai News Viaggi aerei, come cambieranno per la pandemia La società di consulenza McKinsey ha pubblicato uno studio che racconta come voleremo, determinando il futuro delle compagnie aeree ...

