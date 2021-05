Vaccino AstraZeneca e Johnson&Johnson, Figliuolo: "Agli under 60? Dopo over 80 e 70" (Di lunedì 3 maggio 2021) AstraZeneca e Johnson&Johnson anche Agli under 60 per non rallenare con le vaccinazioni. Ne ha parlato il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo , inaugurando il nuovo hub ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021)e Johnson&Johnson anche60 per non rallenare con le vaccinazioni. Ne ha parlato il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo, inaugurando il nuovo hub ...

SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si sta valutando di estendere il vaccino Astrazeneca alla 'classe di età inferiore ai 60'. Così il Commissa… - 4Tchat : RT @xvroccax: Salve amici di #spininelfianco stasera farò il vaccino AstraZeneca, per coloro che l’hanno fatto e/o che almeno sono informat… - ninacs81 : RT @GeMa7799: Vaccino, la Danimarca non approva Johnson&Johnson. Bocciato per i rischi maggiori dei benefici... La Danimarca fa cadere la g… -