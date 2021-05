Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 18:10 (Di lunedì 3 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza che vogliamo della didattica a distanza e nell’apertura con la sola Valle D’Aosta in zona rossa e gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70 al 100% dei loro studenti inizia il primo mese di scuola in base alla capienza degli istituti al colore della Regione il numero di alunni in presenza sarà compresa in una forbice tra 7,78 , 5 milioni in particolare da oggi il numero degli alunni in classe cillari secondo tuttoscuola tra i 7267864 gli otto milioni 505 mila cioè tra il 90% è quasi il 100% dell’intera popolazione Nel 2020 decessi totali in Italia sono stati 746 mila il 18% in più di quelli del 2019 lo rivela l’Istat a pulire anche il codice che ha avuto effetti su tutte le componenti dellacambio demografico ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza che vogliamo della didattica a distanza e nell’apertura con la sola Valle D’Aosta in zona rossa e gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività in presenza dal 70 al 100% dei loro studenti inizia il primo mese di scuola in base alla capienza degli istituti al colore della Regione il numero di alunni in presenza sarà compresa in una forbice tra 7,78 , 5 milioni in particolare da oggi il numero degli alunni in classe cillari secondo tuttoscuola tra i 7267864 gli otto milioni 505 mila cioè tra il 90% è quasi il 100% dell’intera popolazione Nel 2020 decessi totali in Italia sono stati 746 mila il 18% in più di quelli del 2019 lo rivela l’Istat a pulire anche il codice che ha avuto effetti su tutte le componenti dellacambio demografico ...

Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - fanpage : Il Giappone è in ginocchio - sole24ore : #Coronavirus ultime notizie. #Germania, 9.160 nuovi contagi e 84 morti. #Argentina, superati i 3 milioni di contagi… - lucasalvioli : Coronavirus, in calo contagi (5.948), positività ai tamponi (4,9%) e decessi (256) @sole24ore - cremaonline : #Covid19: sono 5.948 i nuovi casi positivi in #Italia, 256 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio na… -