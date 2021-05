Serie A VPL, su PS la prima sconfitta per Evolute Gaming, su Xbox quattro squadre in quattro punti (Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo atteso che il turno su Playstation fosse concluso per poter scrivere il canonico pezzo di recap. Ma le gare verranno recuperate dopo la prossima giornata, perciò le includeremo nel prossimo articolo in merito, anche perché saranno gare particolarmente importanti: una in particolar modo (OLDSCHOOL contro Corona Esports) potrebbe cambiare molto nella classifica della Serie A VPL su PS, giacché la distanza della seconda dalla vetta potrebbe accorciare o Corona potrebbe tornare ad essere la terza forza del campionato. Ne parleremo a tempo debito. Rivoluzione in classifica anche nella Serie A Xbox, con la squalifica di una compagine – Smoke, colpevole di aver fatto giocare un giocatore non in rosa dandogli il profilo di uno in rosa (roba che un tempo si vedeva nei campionati giovanili con le foto sovrapposte sui cartellini). Ma ... Leggi su esports247 (Di lunedì 3 maggio 2021) Abbiamo atteso che il turno su Playstation fosse concluso per poter scrivere il canonico pezzo di recap. Ma le gare verranno recuperate dopo la prossima giornata, perciò le includeremo nel prossimo articolo in merito, anche perché saranno gare particolarmente importanti: una in particolar modo (OLDSCHOOL contro Corona Esports) potrebbe cambiare molto nella classifica dellaA VPL su PS, giacché la distanza della seconda dalla vetta potrebbe accorciare o Corona potrebbe tornare ad essere la terza forza del campionato. Ne parleremo a tempo debito. Rivoluzione in classifica anche nella, con la squalifica di una compagine – Smoke, colpevole di aver fatto giocare un giocatore non in rosa dandogli il profilo di uno in rosa (roba che un tempo si vedeva nei campionati giovanili con le foto sovrapposte sui cartellini). Ma ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...

Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray ...il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B ...eSports che si è classificata alle finali in entrambe le competizioni disputate (VPG e VPL), ...

