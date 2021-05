Rubano un bancomat e prelevano denaro: i Carabinieri fermano due giovani pregiudicati (Di lunedì 3 maggio 2021) Un 20enne e un 17enne hanno sottratto la borsa contenente la carta di debito da un’auto presso il punto vendita Obi di San Giuliano. I militari li hanno intercettati a Rozzano Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 3 maggio 2021) Un 20enne e un 17enne hanno sottratto la borsa contenente la carta di debito da un’auto presso il punto vendita Obi di San Giuliano. I militari li hanno intercettati a Rozzano

zazoomblog : Milano: rubano due borse e prelevano soldi con bancomat di una delle vittime bloccati - #Milano: #rubano #borse… - TV7Benevento : Milano: rubano due borse e prelevano soldi con bancomat di una delle vittime, bloccati... - robi_livi : @lorca1973 @marattin @sole24ore guarda che un bancomat non costa nulla, e nemmeno i bonifici in qualsiasi banca on… - baritoday : Rubano carte dalle borse lasciate in auto, poi fanno shopping e prelievi: ladri in trasferta incastrati dalle telec… -