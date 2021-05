Rai3 su Fedez, parla Ranucci: “Errori nella gestione dell’evento” ma nessuna censura (Di lunedì 3 maggio 2021) Si esprime ufficialmente Rai3 su Fedez, attraverso un intervento all’interno del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. A parlare è il vicedirettore di Rai3 e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, che parla del caso Fedez come di una “brutta pagina”. Si dice contento che la TV di Stato abbia chiesto scusa, “come solo le grandi aziende sanno fare”. Precisa però che non si tratta di accuse per la censura, in quanto la censura non è mai avvenuta. Le scuse si riferiscono piuttosto alla gestione del fatto. “E’ stata una brutta pagina, sono contento che la Rai abbia chiesto scusa, come solo le grandi aziende sanno fare. Voglio precisare però che non sono scuse per una censura, che non è mai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) Si esprime ufficialmentesu, attraverso un intervento all’interno del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Are è il vicedirettore die conduttore di Report, Sigfrido, chedel casocome di una “brutta pagina”. Si dice contento che la TV di Stato abbia chiesto scusa, “come solo le grandi aziende sanno fare”. Precisa però che non si tratta di accuse per la, in quanto lanon è mai avvenuta. Le scuse si riferiscono piuttosto alladel fatto. “E’ stata una brutta pagina, sono contento che la Rai abbia chiesto scusa, come solo le grandi aziende sanno fare. Voglio precisare però che non sono scuse per una, che non è mai ...

