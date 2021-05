**Rai: caso Fedez scalda partita nomine, per ad Draghi punta a super dirigente** (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Esperienza e competenza. Le due qualità sulle quali punta il premier Mario Draghi nella gestione della partita nomine a 360 gradi. Confermato il ‘metodo Draghi’ -“sceglierà lui presidenti e ad”, assicurano fonti del Mef- i riflettori, complice il terremoto generato dal caso Fedez, si accendono su viale Mazzini, dove a fine giugno il governo -nello specifico il ministero dell’Economia- dovrà indicare presidente e ad, giunte al capolinea le esperienze di Fabrizio Salini e Marcello Foa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) – Esperienza e competenza. Le due qualità sulle qualiil premier Marionella gestione dellaa 360 gradi. Confermato il ‘metodo’ -“sceglierà lui presidenti e ad”, assicurano fonti del Mef- i riflettori, complice il terremoto generato dal, si accendono su viale Mazzini, dove a fine giugno il governo -nello specifico il ministero dell’Economia- dovrà indicare presidente e ad, giunte al capolinea le esperienze di Fabrizio Salini e Marcello Foa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - petergomezblog : Caso Fedez, l’audio integrale della telefonata al rapper. L’imbarazzo di Rai e organizzatori: nessuno si vuole pren… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - farci_diego : RT @marcocobianchi: No, ma... stupendo... il signor Ferragni ha tagliato l'audio della telefonata dove la Capitani... no, vabbè... dai... l… - nemiroski : RT @GabrielDeGaetan: Il caso #Fedez mi ha ricordato che certe cose in questo paese non cambiano mai. Una di queste è la censura #Rai. Troi… -