Quando il potere se la prende con le parole (Di lunedì 3 maggio 2021) Le parole creano immaginari, e gli immaginari nutrono la realtà. Lo ricorda Domenico Starnone in un suo articolo apparso su «Internazionale»: l’immaginario che si portano dietro le parole “polizia”, “carabinieri”, “esercito”, è un immaginario legato sì alla sicurezza, alla difesa, ma anche alla paura, alla minaccia, a una forma di potere esercitata attraverso un’uniforme. Per questo qualche tempo fa, a Milano, mentre una donna importunava gli avventori di un bar urlando loro contro insulti e diffamazioni, la piccola folla minacciava: … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 maggio 2021) Lecreano immaginari, e gli immaginari nutrono la realtà. Lo ricorda Domenico Starnone in un suo articolo apparso su «Internazionale»: l’immaginario che si portano dietro le“polizia”, “carabinieri”, “esercito”, è un immaginario legato sì alla sicurezza, alla difesa, ma anche alla paura, alla minaccia, a una forma diesercitata attraverso un’uniforme. Per questo qualche tempo fa, a Milano, mentre una donna importunava gli avventori di un bar urlando loro contro insulti e diffamazioni, la piccola folla minacciava: … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

LeoMuti2 : RT @masman007: Si stava meglio quando si stava peggio? No, si stava meglio e basta, senza gli usurai banchieri complottisti di questa famig… - vendutoschifoso : RT @Stefano87867985: ??Il nuovo politically correct @Fedez ha la memoria corta. Ha già dimenticato quando nelle sue 'canzoni' (ed è un compl… - Costanz00242134 : RT @masman007: Si stava meglio quando si stava peggio? No, si stava meglio e basta, senza gli usurai banchieri complottisti di questa famig… - purceddruzz : capisci che bungo ha un potere su di te quando rinunci al tatuaggio e usi i soldi che hai risparmiato per prendere… - gojden_ : RT @taesecho: il potere immenso che ha film out, mamma mia. riesce sempre a calmarmi, soprattutto quando ho tanti pensieri per la testa e/o… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando potere Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 3 Maggio 2021 Quando Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew Stephanie, i due ladri non ... avrebbe avuto potere decisionale sulla prossima esecuzione, a patto che poi avesse fatto domanda di ...

Anzaldi: 'Disdicevole la chiamata dei vertici Rai a Fedez' Ma quando il cda aveva potere non si è mai parlato di Rai, nonostante siano state fatte cose inenarrabili in questi anni nessuno scrive più della Rai. Qui parliamo di un servizio pubblico pagato da ...

Il trionfo di Beppe Marotta: lungimiranza al potere Goal.com Fedez e 1 maggio, Povia: "Rai lo perdoni, non è informato" "Il primo maggio è da sempre un concerto politico per i lavoratori. In un momento come questo bisognava far leva sulla crisi che c'è da più di un anno. Fedez ha espresso i suoi pensieri ed è giusto ma ...

In Darfur la guerra non è mai finita Da gennaio nuovi scontri e attacchi hanno colpito la regione occidentale del Sudan. Il ritiro della missione di pace e le difficoltà legate alla transizione politica alimentano il conflitto tra divers ...

Morier minaccia la loro vita e quella della fidanzata di Andrew Stephanie, i due ladri non ... avrebbe avutodecisionale sulla prossima esecuzione, a patto che poi avesse fatto domanda di ...Mail cda avevanon si è mai parlato di Rai, nonostante siano state fatte cose inenarrabili in questi anni nessuno scrive più della Rai. Qui parliamo di un servizio pubblico pagato da ..."Il primo maggio è da sempre un concerto politico per i lavoratori. In un momento come questo bisognava far leva sulla crisi che c'è da più di un anno. Fedez ha espresso i suoi pensieri ed è giusto ma ...Da gennaio nuovi scontri e attacchi hanno colpito la regione occidentale del Sudan. Il ritiro della missione di pace e le difficoltà legate alla transizione politica alimentano il conflitto tra divers ...