Pordenone-Salernitana in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2020 2021

(Di lunedì 3 maggio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentaseiesima giornata di. I padroni di casa hanno ripreso quota grazie al nuovo allenatore Maurizio Domizzi e vogliono chiudere il discorso salvezza; i campani, dal canto loro, hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare nella promozioneinA. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di martedì 4 maggio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

salernocitta : Pordenone – Salernitana. i precedenti tra le due squadre - infobetting : Pordenone-Salernitana (martedì 4 maggio, ore 14): formazioni, quote, - TUTTOB1 : Il Mattino: 'Salernitana, sfida al Pordenone con Djuric nel motore' - salernonotizie : Verso Pordenone: per la Salernitana è già vigilia - Calciodiretta24 : Pordenone – Salernitana: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Pordenone Salernitana

Goal.com

Quella di oggi è già vigilia del prossimo turno di campionato. Domani alle 14in campo aper la terzultima di campionato in un match che vale una stagione. Castori, che causa Covid non sarà in panchina, recupererà Djuric: il bosniaco aveva saltato la sfida ...Ladovrà far visita al, che ha fortemente compromesso il suo cammino con la sconfitta maturata sul campo della Reggiana, alla luce della contemporanea vittoria dell'Ascoli sull'...FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaseiesima giornata di Serie B martedì 4 Maggio alle 14 il Chievo Verona sfida in Veneto la Cremonese. La squadra di Alfredo Aglietti deve vincere per rilanciarsi. Il Ci ...La brutta sconfitta a Reggio Emilia rimette in discussione la salvezza dei ramarri Serve mettersi al sicuro prima dello scontro diretto all’ultimo turno con il Cosenza ...