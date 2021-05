Osimhen diventa sempre più forte | Mertens è la controfigura del giocatore che era

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 maggio 2021) Cesare – La legge del calcio si è confermata inesorabile. Se sbagli troppi goal vieni punito. E così stavamo per vincere una partita contro un ottimo e motivatissimo Cagliari che però non meritava di perdere. E l’aver sprecato le occasioni avute ci è costata la vittoria. Il Napoli ha giocato ottime parti iniziali dei due tempi. Ma poi per il resto della partita è stato messo sotto dall’avversario. Guido – Ho avuto una sgradevole sensazione. Che nella parte finale il Napoli abbia avuto un calo atletico. Pensa ai crampi. E così ha sofferto un Cagliari aggressivo e fisicamente molto. In particolare abbiamo penato a centrocampo con Nainggolan libero di scorrazzare per il campo e tra le linee senza che Gattuso pensasse a una contromisura. Ma come si fa a non vedere certe cose? E al limite, per portare a casa il risultato, perché invece di Politano non fai entrare un ...