Nokia X20: finalmente disponibile in Italia (Di lunedì 3 maggio 2021) Lo smartphone Nokia X20 è finalmente disponibile in Italia, a partire da quest'oggi. Vediamo insieme le sue caratteristiche e il prezzo Nokia X20 è da oggi disponibile in Italia a 399 euro. Gli Italiani potranno quindi scegliere questo smartphone — realizzato per durare e rimanere sempre aggiornato nel tempo — come compagno per i prossimi anni. Il dispositivo segue un recente report globale che rivela come l'81% dei consumatori intervistati vuole telefoni che possano resistere alla prova del tempo. Nokia X20: le parole dell'azienda "Questa indagine non solo mette in evidenza l'amore che le persone hanno per i loro telefoni, ma anche il crescente desiderio di un cellulare di cui possano fidarsi per mantenere tutte le loro ...

