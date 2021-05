Myanmar: forze di sicurezza sparano sui dimostranti (Di lunedì 3 maggio 2021) In Myanmar, dove si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, le forze di sicurezza sparano contro i dimostranti, uccidendo almeno cinque persone. Due manifestanti sono morti nella cittadina di Wetlet, altri due nello Stato di Shan ed uno nella cittadina di Hpakant. Il sito “IrrawaddyNews” ha postato la fotografia di un agente delle forze di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) In, dove si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, ledicontro i, uccidendo almeno cinque persone. Due manifestanti sono morti nella cittadina di Wetlet, altri due nello Stato di Shan ed uno nella cittadina di Hpakant. Il sito “IrrawaddyNews” ha postato la fotografia di un agente delledi

