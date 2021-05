Milano, assembramenti e folla per lo scudetto dell’Inter (Di lunedì 3 maggio 2021) Grazie al pareggio dell’Atalanta maturato ieri contro il Sassuolo, i nerazzurri di Milano si proclamano ufficialmente Campioni d’Italia. Lo scudetto all’Inter mancava da 11 anni. L’ultimo successo, infatti, risale al 2010, quando a guidare la panchina c’era José Mourinho. Stop della Juventus, dopo 9 lunghissimi anni di dominio. assembramenti in Piazza Duomo: intervengono le forze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Grazie al pareggio dell’Atalanta maturato ieri contro il Sassuolo, i nerazzurri disi proclamano ufficialmente Campioni d’Italia. Loall’Inter mancava da 11 anni. L’ultimo successo, infatti, risale al 2010, quando a guidare la panchina c’era José Mourinho. Stop della Juventus, dopo 9 lunghissimi anni di dominio.in Piazza Duomo: intervengono le forze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

rtl1025 : ?? Sono 30mila le persone scese per le strade di #Milano per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'#Inter. I d… - La7tv : #intanto Assembramenti nella piazza centrale di Milano, dove centinaia di persone si sono ritrovate per festeggiare… - fanpage : #Scudetto all'Inter, assembramenti di tifosi in piazza Duomo #Inter19 - PeppePisano91 : Assembramento. In piazza Duomo, a Milano, per l'Inter, sì. In piazza Castello , a Torino, per il Primo Maggio, no.… - Monlue66 : RT @ROBZIK: Immagino che il sindaco di Milano #BeppeSala, l’uomo che un anno fa si metteva in posa fiero e tronfio con il capo dei vigili… -