Marotta | “Spero che Conte resti Handanovic? È il nostro portiere ma dobbiamo guardare al futuro”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha rilasciato un'intervista questa mattina a Rai Radio Uno. Tra i vari argomenti affrontati anche quello riguardante il futuro di Antonio Conte. "Io Spero al 100% che resti. Il piano B non c'è. C'è il piano A e credo che Conte possa continuare questa avventura con noi, c'è feeling coi tifosi e con la società, sono questi gli aspetti fondamentali. Sappiamo che siamo in un momento difficile per lo sport, non solo nel calcio, e questo incide inevitabilmente nelle decisioni dei grandi club. Noi ad esempio abbiamo perso circa 70 milioni di introiti. Anche per questo la "potenza" sul calcio mercato sarà ridotta. I confronti saranno legittimi, giusti, così come saranno fatti in altri club. Tutti assieme bisogna ragionare su certi costi che ...

