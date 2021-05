Le app per ingrandire il mirino nei giochi sparatutto

Leggi su wired

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Foto: App Rangers Community)Non è semplice giocare a un titolo di tipo fps – unoin prima persona – come Fortnite, Pubg oppure Call of Duty: Mobile su smartphone perché ci si deve affidare a un display non troppo grosso, che deve anche ospitare i comandi virtuali. Il risultato è che prendere la corretta mira può risultare spesso un’impresa ardua con la “x” o il “+” che si perdono tra i vari dettagli mostrati e un’illuminazione spesso non ottimale. Per risolvere il problema ci sono alcune app per Android che ingrandiscono e migliorano il, pensando anche a chi ha problemi di vista. Funzionano in modo molto semplice sfruttando la capacità del sistema operativo di Google di permettere alle applicazioni di sovrapporsi l’un l’altra. Questi software di mira assistita vanno dunque a posizionare ilingrandito proprio ...