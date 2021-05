Kaspersky presenta Cyber Spa, un'oasi digitale per rilassarsi e combattere lo stress (Di lunedì 3 maggio 2021) (Milano 3 maggio 2021) - Milano, 3 maggio 2021 Negli ultimi anni gli utenti hanno imparato a gestire molti aspetti della propria vita, compresi benessere e salute mentale, con l'ausilio della tecnologia. A tal proposito Kaspersky ha creato Le persone oggi trascorrono online una buona parte del proprio tempo. Oltre al lavoro, allo studio e allo shopping, infatti, utilizzano le piattaforme digitali per organizzare appuntamenti e costruire relazioni. Tuttavia, gli utenti stanno ancora imparando a rapportarsi con maggiore fiducia a sistemi e device tecnologici che sfruttano i loro dati personali e ad usarli in modo più consapevole per evitare che diventino causa di ansia e stress. Secondo Kaspersky, questo processo di apprendimento è fondamentale, in quanto il benessere digitale dovrebbe essere considerato una priorità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Milano 3 maggio 2021) - Milano, 3 maggio 2021 Negli ultimi anni gli utenti hanno imparato a gestire molti aspetti della propria vita, compresi benessere e salute mentale, con l'ausilio della tecnologia. A tal propositoha creato Le persone oggi trascorrono online una buona parte del proprio tempo. Oltre al lavoro, allo studio e allo shopping, infatti, utilizzano le piattaforme digitali per organizzare appuntamenti e costruire relazioni. Tuttavia, gli utenti stanno ancora imparando a rapportarsi con maggiore fiducia a sistemi e device tecnologici che sfruttano i loro dati personali e ad usarli in modo più consapevole per evitare che diventino causa di ansia e. Secondo, questo processo di apprendimento è fondamentale, in quanto il benesseredovrebbe essere considerato una priorità, ...

Ultime Notizie dalla rete : Kaspersky presenta BCC colpita da un attacco ransomware del gruppo Darkside Il numero di cyberattacchi è aumentato notevolmente dal punto di vista quantitativo e qualitativo . Vi abbiamo infatti raccontato dei report stilati da Kaspersky, che presenta i cinque virus più diffusi degli ultimi anni , e da Analyst1, che analizza l'ipotessi che esiste un cartello del ransomware . Infine, pochi giorni fa, vi abbiamo raccontato ...

Kaspersky presenta una guida su come proteggersi dal doxing ... gli esperti di privacy di Kaspersky hanno sviluppato una checklist completa su come gestire le proprie informazioni personali in modo responsabile e semplice Da un'indagine di Kaspersky è emerso che ...

BCC colpita da un attacco ransomware del gruppo Darkside Le filiali BCC di Roma sono state colpite da un attacco ransomware dal gruppo Darkside, secondo quanto riportato da SecurityAffairs e Repubblica.

