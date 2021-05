Johnson & Johnson | in Danimarca stop definitivo al vaccino

(Di lunedì 3 maggio 2021) Per ilcontro il covid arriva loin, dopo i rari casi di trombosi riscontrati in seguito alla somministrazione. Per la stessa ragione laaveva deciso di bloccare le vaccinazioni con AstraZeneca. La decisione riguardante ilsviluppato dall’azienda farmaceutica Janssen è stata adottata nel corso di una riunione presieduta dal ministro della Salute, Magnus Heunicke. “L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha concluso che esiste un possibile collegamento tra i rari ma gravi casi di coaguli del sangue e ildi; ...

20Minutes : ?? [ALERTE INFO]v Le Danemark renonce au vaccin anti-Covid Johnson & Johnson - MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson #Johnson&Johnson - ilpost : La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson

Lo certificano i dati ufficiali mentre il premier Boris e il suo governo esultano per questa nuova "pietra miliare" raggiunta, confermando l'obiettivo di garantire la copertura di tutti gli ...Vanno considerati vaccinati coloro a cui siano già stati somministrati ambedue le dosi di siero anti - coronavirus, con la sola eccezione del prodotto di, che prevede una sola ..