Il caso Fedez e l’Inter Campione d’Italia: i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ il caso Fedez la notizia più battuta sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 3 maggio. L’attacco alla Rai, portato dal cantante italiano nel corso del concertone del primo maggio, agita i partiti. Ma spazio anche a Gentiloni, che parla di una ripresa “migliore di quanto previsto” per l’Italia e all’Inter Campione d’Italia. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ illa notizia più battuta sulle prime pagine deiin, lunedì 3 maggio. L’attacco alla Rai, portato dal cantante italiano nel corso del concertone del primo maggio, agita i partiti. Ma spazio anche a Gentiloni, che parla di una ripresa “migliore di quanto previsto” per l’Italia e al. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

AnnalisaChirico : Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili,… - BentivogliMarco : Insisto, ma i politici che hanno fatto nomine Rai (e in questo caso quelle di rai3) e oggi danno solidarietà a Fed… - ale_dibattista : Molti politici stamattina hanno deciso di scagliarsi contro la censura dopo il caso #Fedez-RAI di ieri. Bene, tutta… - Gabriele885 : RT @AnnalisaChirico: Interviene persino Enrico Letta sul caso Fedez perché, dice, è importante fare le battaglie per ‘i diritti civili, lo… - asca56 : Il caso Fedez, la politica e le leggi dello show -