Giovane ferito a una gamba durante un tentativo di rapina

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Nella serrata di ieri undi 17 anni è statoa colpi d’arma da fuoco alladestra nel corso di undi. Il, soccorso e trasportato prima all’ospedale di Castellammare di Stabia e poi all’ospedale Cardarelli di Napoli, ha raccontato ai poliziotti intervenuti di essere stato vittima di undida parte di due giovani giunti sul posto, in via Gino Alfani, a bordo di uno scooter. La sua versione è al vaglio della Polizia di Stato, che indaga sull’accaduto. Le condizioni del 17enne non destano preoccupazioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Nella serrata di ieri un giovane di 17 anni è stato ferito a colpi d'arma da fuoco alla gamba destra nel corso di un tentativo di rapina. Il 17enne era in sera ad uno scooter ...