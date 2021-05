Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: “Cosa hai fatto oltre al Gf Vip?” (Di lunedì 3 maggio 2021) Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi: lite all’Isola dei famosi tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. Poco prima della sua eliminazione e della sorpresa fatta al naufrago da parte della fidanzata Miriam, che gli ha mandato un videomessaggio per incoraggiarlo a rimanere in gioco, Gilles e Tommaso si sono pizzicati. Il naufrago sta soffrendo per la mancanza della fidanzata e la puntata si è aperta proprio sul suo malumore. Gilles dopo aver sentito il parere di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e di Elisa Isoardi, quando ha detto la sua Tommaso per replicare ha fatto il paragone tra l’Isola e il Grande Fratello, ma Zorzi ha replicato stizzito: ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 maggio 2021): lite all’Isola dei famosi tra. Poco prima della sua eliminazione e della sorpresa fatta al naufrago da parte della fidanzata Miriam, che gli ha mandato un videomessaggio per incoraggiarlo a rimanere in gioco,si sono pizzicati. Il naufrago sta soffrendo per la mancanza della fidanzata e la puntata si è aperta proprio sul suo malumore.dopo aver sentito il parere di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e di Elisa Isoardi, quando ha detto la suaper replicare hail paragone tra l’Isola e il Grande Fratello, maha replicato stizzito: ...

LullaMayFlow : “Su un’isola deserta da solo con una donna ci starei solo con l’amore della mi vita, Miriam” cit. Gilles Rocca #isola - fabiofabbretti : Ma Elisa Isoardi tutto questo astio per Gilles Rocca non lo poteva mostrare quando era in Honduras? #isola - miiannoio : RT @BITCHYFit: Comunque non per cattiveria ma se Gilles Rocca ora è nel cast dell’Isola dei Famosi non è certo per i film a cui ha partecip… - ZamunerElisa : GILLES ROCCA ABBANDONA PER SEMPRE L’ISOLA E TORNA IN ITALIA #isola #tommasozorzi - ioelemiepare : RT @italianews_h24: Gilles Rocca a #TommasoZorzi: “Hai solo i follower e hai fatto solo il GfVip, mica hai fatto i film con grandi registi… -