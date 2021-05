Gardenscape | la ricetta della focaccia primavera

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 3 maggio 2021) La, nota anche comeè una morbida e saporitadecorata con tante verdure di stagione. Per quanto elegante possa sembrare, è unapiuttosto semplice da realizzare: bastano semi, erbe aromatiche, fiori eduli, verdure o quello di cui si dispone in dispensa per “dipingere” paesaggi bucolici o prati fioriti, tutti da