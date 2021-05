Francia: accuse di corruzione contro Riad Salemeh (Di lunedì 3 maggio 2021) Un gruppo anti-corruzione ha presentato una denuncia legale in Francia contro il governatore della banca centrale del Libano Riad Salemeh per investimenti esteri. Tra questi sono inoltre comprese le proprietà che possiede per un valore di milioni di euro. L’organizzazione Sherpa, ha dichiarato di aver presentato la denuncia venerdì per acquisti di immobili “sospetti” in Leggi su periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021) Un gruppo anti-ha presentato una denuncia legale inil governatore della banca centrale del Libanoper investimenti esteri. Tra questi sono inoltre comprese le proprietà che possiede per un valore di milioni di euro. L’organizzazione Sherpa, ha dichiarato di aver presentato la denuncia venerdì per acquisti di immobili “sospetti” in

