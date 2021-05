FIALS e NURSING UP esigono subito i “soldi” dalla Regione Lombardia per “pagare” le indennità e gli straordinari covid ai lavoratori!

(Di lunedì 3 maggio 2021) In ASST G.O.M. Niguarda, grazie al lassismo della, dal mese di aprile sono stati “sospesi” i pagamenti di-19 per mancanza di fondi! Le OO.SS.Up DENUNCIANO la gravissima situazione in cui versa l’ASST G.O.M. Niguarda che, nonostante l’attuale emergenza pandemica, nel primo trimestre dell’anno 2021 ha dovuto necessariamente DEPAUPERARE la disponibilità economica del fondo aziendale del Comparto Sanità, Infermieri in primis, arrivando al punto di formalizzare, nel corso del mese di aprile, l’INACCETTABILE SOSPENSIONE della RETRIBUZIONE delle INDENNITA’ di malattie infettive, di area critica intensiva/sub-intensiva e deglicorrelati al-19. É MOLTO ...

Tempo medio di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviato alla nostra redazione da parte dei sindacati RSU - CGIL " CISL " UIL "UP " NURSIND " CISAL in merito alla scelta operata dall'ASST Sette Laghi di procedere con l'esternalizzazione di alcuni servizi dell'azienda sociosanitaria. Continua, da parte della ...Almeno su una cosa la Regione Umbria ha avuto successo: mettere d'accordo tutte le sigle sindacali, le confederali Cgil - Cisl e Uil più due autonome,Up. Le quali, lo scorso 31 marzo, hanno diffidato le aziende sanitarie regionali 'a non utilizzare ulteriormente i fondi contrattuali aziendali per la gestione dei servizi Covid'. Non ...