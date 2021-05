Enock replica a Pio e Amedeo | “Picchiato da chi mi chiamava ne*ro | io avrei bloccato il monologo”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 3 maggio 2021) Contano le intenzioni, non le parole. A sostenerlo sono stati Pio eai quali hato di recente Michele Bravi dal palcoscenico del Concertone del primo maggio ribadendo come le parole abbiano lo stesso peso delle intenzioni. Cosa ne pensa inveceBarwuah, ex gieffino e fratello di Mario Balotelli?e la risposta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.