Elodie compie 31 anni | Marracash fa impazzire tutti con gli auguri

Leggi su chedonna

(Di lunedì 3 maggio 2021)31e regala ai fans nuove foto con il fidanzato:le fa glisui social e fa. Era il 3 maggio 1990 quandoDi Patrizi nasceva in quel di Roma. Cresciuta in un quartiere periferico della capitale di cui è orgogliosa, non avrebbe mai immaginato che i L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it