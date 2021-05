Eccolo | il calcio del popolo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 3 maggio 2021) Volevate ildel? Avete avuto ildel. È quello dei tifosi del Manchester United che prendono d’assalto lo stadio e impediscono alla loro squadra di vincere il campionato pur di protestare contro la proprietà americana. È quello degli ultras milanisti che intimano a Donnarumma, sulla scorta di ragionamenti che io sono troppo ingenuo per comprendere appieno, di non giocare contro la Juve. È quello delle masse nerazzurre riversate in piazza Duomo per il più grande assembramento dell’anno, forse convinte che lo scudetto all’Inter sia un evento più apocalittico e raro di una pandemia. E magari fra qualche anno si scoprirà che la Superlega bloccata dai tifosi del Chelsea e compagnia bella era il futuro del, mentre la pallosa riforma della Champions League escogitata ...