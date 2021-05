Domenica In, Eva Grimaldi scoppia in lacrime e interrompe l’intervista: “Scusate, non ce la faccio” (Di lunedì 3 maggio 2021) Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia hanno deciso di festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio a Domenica In e con Mara Venier hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza – ha raccontato Eva Grimaldi -. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto”. È stato a questo punto che è scoppiata a piangere: “Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha spiegato tra le lacrime. Al che è intervenuta Mara Venier: “Lo so, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Evae la moglie Imma Battaglia hanno deciso di festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio aIn e con Mara Venier hanno ripercorso le tappe della loro storia d’amore. “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza – ha raccontato Eva-. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto”. È stato a questo punto che èta a piangere: “, ma ogni volta che la nomino mi commuovo”, ha spiegato tra le. Al che è intervenuta Mara Venier: “Lo so, ...

AgenziaOpinione : RAI 1 – “ DOMENICA IN “ * PUNTATA DEL 2 MAGGIO 2021, « AMBRA ANGIOLINI E ALESSANDRA AMOROSO, OSPITI ANCHE EVA GRIMA… - zazoomblog : “Scusate non ce la faccio”. Domenica In Eva Grimaldi scoppia in lacrime: Mara Venier costretta a sospendere l’inter… - IncontriClub : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sempre più innamorate a “Domenica IN” - gossipblogit : Eva Grimaldi e Imma Battaglia sempre più innamorate a “Domenica IN” - infoitcultura : Eva Grimaldi e Imma Battaglia a Domenica In: “Abbiamo litigato…” -