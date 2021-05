Dj modenese ucciso in Francia con una coltellata al fianco | si indaga per omicidio Sospettata la compagna

infoitinterno : Dj modenese ucciso a coltellate in Francia: fermata la compagna - gaiaitaliacom : DJ modenese ucciso a Parigi, la compagna sotto custodia - modenanewsgaia : DJ modenese ucciso a Parigi, la compagna sotto custodia - infoitinterno : Dj modenese ucciso in Francia con una coltellata. Sospettata la moglie - Activnews24 : È stato ucciso in #Francia con una coltellata il dj modenese Davide Masitti. Il 49enne, considerato un guru della m… -

Ultime Notizie dalla rete : modenese ucciso

I messaggi di condoglianze Sconvolti a Concordia, nella bassa, i parenti del dj, che hanno appreso della sua morte dopo aver ricevuto messaggi di condoglianze da alcuni amici. "Sull'ipotesi ...Giallo per la morte di Da Frikkyo, il djda una coltellata martedì scorso. Indagata la compagna ma la famiglia della vittima esclude un suo coinvolgimento. La coppia viveva in Francia con i figli. E' morto martedì scorso in ...Davide Masitti, 49 anni modenese, dietro la consolle noto come "Da Frikkyo", è stato trovato martedì sera nella sua villetta, nel paese in cui viveva con i figli di due e nove anni.Già, perchè è giallo in Francia sulla morte di un dj italiano, originario di Modena, morto martedì scorso con una coltellata al fianco che sarebbe risultata fatale. «Da Frikkyo» non c’è più. A perdere ...