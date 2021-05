Diritto alla scuola, un banco per 40 milioni di bambine (Di lunedì 3 maggio 2021) Per 132 milioni di bambine nel mondo la scuola, nel 2021, è un luogo che non esiste, a cui non hanno accesso. La pandemia ha peggiorato la loro condizione. Secondo Save The Children 1,6 milioni di studenti sono stati costretti a lasciare la scuola e, per le bambine e le ragazze, la probabilità di tornarci è particolarmente bassa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Per 132 milioni di bambine nel mondo la scuola, nel 2021, è un luogo che non esiste, a cui non hanno accesso. La pandemia ha peggiorato la loro condizione. Secondo Save The Children 1,6 milioni di studenti sono stati costretti a lasciare la scuola e, per le bambine e le ragazze, la probabilità di tornarci è particolarmente bassa.

officialmaz : In 24 ore, la mia RAI ha affrontato 2 casi: Uno (interno) choccante. L'altro (esterno) forse evitabile se non fosse… - amnestyitalia : Le accuse contro Julian Assange minacciano il diritto alla libertà di stampa. Oggi #3maggio si celebra la giornata… - elio_vito : Oggi, 91 anni fa, nasceva @MarcoPannella, scomparso 5 anni fa. Quanto manchi Marco, alla politica, alla società, al… - FrankTaricone : RT @amnestyitalia: Le accuse contro Julian Assange minacciano il diritto alla libertà di stampa. Oggi #3maggio si celebra la giornata per l… - Luca0434 : RT @danielepogo: La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro. La riforma Brunetta sui concorsi alza un… -