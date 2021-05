Covid | la Danimarca esclude l' uso del vaccino Johnson & Johnson

MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson #Johnson&Johnson - rtl1025 : ?? La #Danimarca ha deciso di escludere il vaccino #JohnsonAndJohnson dal programma di vaccinazione anti-#Covid - mauro_marenco : La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti-Covid. La Danim… - PaoloCaminiti1 : RT @angelo_ra_: Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson… - Toniapatty : RT @angelo_ra_: Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca

Poiché l'epidemia di- 19 inè attualmente sotto controllo e la campagna di vaccinazione sta procedendo in modo soddisfacente con gli altri vaccini disponibili, le autorità sanitarie ...Laha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti -. Laha motivato la sua decisione con le preoccupazioni per dei gravi effetti collaterali legati alla formazione di coaguli di sangue. "L'Autorità sanitaria danese ha concluso che i ...La Danimarca fa cadere la ghigliottina sul vaccino Johnson&Johnson così come già aveva fatto per quello di AstraZeneca. A ...I nostri smartphone contengono preziose informazioni sulla nostra salute: gli scienziati potrebbero utilizzarle per capire le epidemie ...