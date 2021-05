(Di lunedì 3 maggio 2021) Laha deciso dire ildal programma di vaccinazione anti -. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro della Salute, Magnus Heunicke.

MediasetTgcom24 : Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson #Johnson&Johnson - rtl1025 : ?? La #Danimarca ha deciso di escludere il vaccino #JohnsonAndJohnson dal programma di vaccinazione anti-#Covid - cinziaspoletini : RT @MediasetTgcom24: Covid, la Danimarca esclude il vaccino Johnson & Johnson #Johnson&Johnson - InvestingItalia : Covid, Danimarca permetterà uso volontario vaccini J&J, AstraZeneca - Ekstra Bladet - - AmicoDeiCani : RT @davcarretta: La Danimarca abbandona Johnson&Johnson. “I benefici non superano i rischi”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Danimarca

TGCOM

Laha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti -. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro della Salute, Magnus Heunicke.Copenaghen, 03 mag 16:22 - Lanon utilizzerà il vaccino contro il coronavirus Johnson & Johnson. È quanto dichiarato dal ministro della Salute, Magnus Heunicke,...Danimarca come l'Italia: crolla il gioco tradizionale, ma vola il gioco online che registra una crescita mai vista prima.La Danimarca ha deciso di escludere il vaccino Johnson & Johnson dal programma di vaccinazione anti-Covid. Lo ha annunciato in Parlamento il ministro della Salute, Magnus Heunicke.